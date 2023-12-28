Сербия разрешила проезд автомобилям с косовскими номерами

By Euronews

Власти Сербии разрешили передвижение по своей территории автомобилям с косовскими номерами, но подчеркивают, что это не означает признания независимости

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Правительство Сербии приняло решение разрешить с 1 января свободное передвижение по своей территории всех транспортных средств из Косова, в том числе с косовскими автомобильными номерами.

В Белграде подчеркивают, что этот шаг нельзя толковать как признание независимости Косова, и объясняют его стремлением защитить права сербов в Косове и Метохии и облегчить им передвижение.

Альбин Курти, премьер-министр Косова: "Подчеркивая потенциальные преимущества содействия свободному и облегченному передвижению между двумя государствами, я считаю, что это решение принято после десятилетнего тупика, в который зашло предыдущее соглашение. Преднамеренное использование Сербией проблемы автомобильных номеров способствовало эскалации напряженности в сфере безопасности в нашем северном регионе".

Последние два года при пересечении границы действовал так называемый режим стикеров - автомобилисты, въезжая в Сербию, заклеивали на своих номерных знаках символику Косова.

Сербский водитель заклеивает символику Сербии на своем номерном знаке, октябрь 2021 года AP Photo

Но такая практика вызывала дополнительные неудобства, потому что номера Косова используют 99 процентов живущих там сербов.

Заклеивание государственных символов Сербии и Косово на номерных знаках было частью временного соглашения, достигнутого между Белградом и Приштиной в сентябре 2021 года при посредничестве ЕС с целью деэскалации ситуации на севере Косова.

Она обострилась после того, как власти Приштины отменили выдаваемые Сербией и нейтральные по статусу номерные знаки в Косове и тем самым заставили косовских сербов перерегистрировать свои автомобили на косовские номера. Из-за этого в ноябре 2022 года косовские сербы даже вышли из состава полиции и других учреждений Косова.