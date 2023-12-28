Сербия разрешила проезд автомобилям с косовскими номерами

Власти Сербии разрешили передвижение по своей территории автомобилям с косовскими номерами, но подчеркивают, что это не означает признания независимости
Правительство Сербии приняло решение разрешить с 1 января свободное передвижение по своей территории всех транспортных средств из Косова, в том числе с косовскими автомобильными номерами.
В Белграде подчеркивают, что этот шаг нельзя толковать как признание независимости Косова, и объясняют его стремлением защитить права сербов в Косове и Метохии и облегчить им передвижение.
Альбин Курти, премьер-министр Косова: "Подчеркивая потенциальные преимущества содействия свободному и облегченному передвижению между двумя государствами, я считаю, что это решение принято после десятилетнего тупика, в который зашло предыдущее соглашение. Преднамеренное использование Сербией проблемы автомобильных номеров способствовало эскалации напряженности в сфере безопасности в нашем северном регионе".
Последние два года при пересечении границы действовал так называемый режим стикеров - автомобилисты, въезжая в Сербию, заклеивали на своих номерных знаках символику Косова.
Но такая практика вызывала дополнительные неудобства, потому что номера Косова используют 99 процентов живущих там сербов.
Заклеивание государственных символов Сербии и Косово на номерных знаках было частью временного соглашения, достигнутого между Белградом и Приштиной в сентябре 2021 года при посредничестве ЕС с целью деэскалации ситуации на севере Косова.
Она обострилась после того, как власти Приштины отменили выдаваемые Сербией и нейтральные по статусу номерные знаки в Косове и тем самым заставили косовских сербов перерегистрировать свои автомобили на косовские номера. Из-за этого в ноябре 2022 года косовские сербы даже вышли из состава полиции и других учреждений Косова.