"Его надо остановить". Аргентинцы протестуют против плана нового президента

By Euronews

В Аргентине люди вновь вышли на улицы в знак протеста против плана реформ, предложенного новым президентом страны. Он предлагает полную реструктуризацию экономики и усиливает наказание за участие в демонстрациях.

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Тысячи людей с профсоюзными лидерами во главе собрались в центре Буэнос-Айреса, чтобы поставить под сомнение законность пакета реформ, который подписал новый президент Хавьер Милеей. Митинг прошел ровно через неделю после первой акции протеста, которая сопровождалась беспорядками.

Речь идет о широком списке преобразований для либерализации экономики - всего 300 пунктов. Профсоюзный лидер Алехандро Бодарт уточняет: "Надо остановить декрет. Мы спокойно должны обсудить, о чем именно идет речь. В конце концов, это не демократия, так как по новым правилам вы не можете проводить демонстрации, выражать свое мнение, бастовать. Вы также не можете проводить собрания на рабочих местах".

Милей, выигравший выборы считанные недели назад, пообещал провести референдум, если парламент не поддержит его проект реформ. Шоковую терапию власти начали с девальвации песо и сокращения расходов. В планах - отмена ограничений для приватизации публичных компаний и экспорта, а также ужесточение наказаний для участников массовых демонстраций. Милей, в числе прочего, предлагает передать часть законодательных полномочий (в сфере налогов, пенсий, энергетики и безопасности) от парламента президенту.