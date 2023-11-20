Хавьер Милей победил на президентских выборах в Аргентине

By Euronews

Из-за радикальных предложений Хавьера Милея называют "мини-Трампом". Он предлагал перевести Аргентину на доллар, сжечь Центробанк и отозвать заявку на вступление в БРИКС.

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Новым президентом Аргентины станет ультраправый политик Хавьер Милей: он обещал перевести страну с песо на американский доллар, чтобы побороть 140-процентную инфляцию, а также ликвидировать Центробанк. "Сегодня начинается восстановление Аргентины. Это историческая ночь", — заявил он после объявления результатов.

Во втором туре выборов избиравшийся от либертарианской коалиции "Свобода наступает" Хавьер Милей набрал почти 56% голосов, на 11% обогнав министра экономики Аргентины Серхио Массу. Последний уже заявил, что результаты оказались для него неожиданными, и поздравил соперника с победой по телефону. "Это президент, которого выбрали аргентинцы", — сказал он.

Хавьер Милей отрицает глобальное потепление, выступает за запрет абортов и планирует отозвать заявку Буэнос-Айреса на вступление в БРИКС. Из-за противоречивых высказываний его называют "мини-Трампом" и "экономистом с бензопилой" — в начале предвыборной кампании он вышел на сцену с этим инструментом, как символом грядущих изменений.

Одним из первых политика поздравил с победой сам бывший президент США Дональд Трамп, который высказал надежду, что Милей "сделает Аргентину снова великой".

Действующий президент Аргентины Альберто Фернандес также поздравил оппозиционера.

Хавьер Милей должен официально вступить в должность 10 декабря.