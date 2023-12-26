"Вы – гордость и будущее Сербии". Молодёжь продолжает протесты

Очередная протестная неделя в сербской столице началась с перекрытия дорог и митинга у ЦИК. Позже демонстранты пришли к полицейскому участку поинтересоваться судьбой задержанных.

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В Сербии не утихают протесты: в понедельник тысячи людей собрались перед зданием ЦИК с требованием отменить результаты парламентских и местных выборов, которые, по мнению международных наблюдателей, прошли с нарушениями.

Позже участники очередного митинга оппозиции – восьмого по счёту – прошли к столичному полицейскому управлению, чтобы выразить поддержку тем, кто был арестован в воскресенье в ходе беспорядков у мэрии.

Депутат Мирослав Алексич от левоцентристской коалиции "Сербия против насилия" поблагодарил в мегафон студентов, которые стали лицом протеста.

Вы – гордость и будущее Сербии, и именно вы должны выбирать, в какой стране вам жить. Спасибо вам за то, что выходите на улицы бороться за свой город и свою Сербию. Мирослав Алексич депутат Скупщины

В воскресенье протестующие разбили окна и попытались ворваться в здание мэрии, для из разгона использовали слезоточивый газ. По официальным данным, 38 человек были задержаны, в столкновениях пострадали восемь полицейских.

Оппозиционные партии обвинили власти в чрезмерном применении силы.

Кремль на помощь Вучичу

В Москве считают, что за протестами стоит Запад.

"Налицо процессы и попытки третьих сил, в том числе из-за рубежа, спровоцировать подобные беспорядки в Белграде. Это то, что мы наблюдаем. Мы не сомневаемся, что руководство республики обеспечит законность в стране", – заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Премьер Сербии Ана Брнабич даже поблагодарила спецслужбы РФ за "предупреждение о готовящихся беспорядках".

Оппозиция требует аннулировать результаты выборов

Согласно предварительным результатам Республиканской избирательной комиссии, правящая популистская Сербская прогрессивная партия (Српска напредна странка, СНС) набрала 46,72% голосов на внеочередных парламентских выборах 17 декабря. Оппозиционный блок "Сербия против насилия" занял второе место с результатом 23,56%.

На прошлой неделе международная наблюдательная миссия заявила, что СНС получила несправедливое преимущество благодаря предвзятости СМИ, неправомерному вмешательству в электоральный процесс президента Александра Вучича и нарушениям при голосовании, таким как подкуп избирателей.

Белградские студенты из организации "Борьба" также требуют пересмотра избирательных списков, которые, по их мнению, являются источником фальсификаций.

Сербские власти какие-либо нарушения отрицают.