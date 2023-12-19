Оппозиция протестует против "фальсификаций на выборах"

Протесты в Белграде. Сербская оппозиция не согласна с результатами парламентских выборов и называет голосование сфальсифицированным.

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Несколько тысяч сторонников сербской оппозиции провели акцию протеста возле здания избирательной комиссии в Белграде в понедельник. Политическая напряжённость в балканской стране возросла из-за сообщений о нарушениях на парламентских выборах, прошедших в выходные.

Досрочный официальный подсчет голосов подтвердил победу популистов президента Александра Вучича. Однако международные наблюдатели заявили, что правящая Сербская прогрессивная партия (SNS) получила несправедливое преимущество из-за предвзятости СМИ и нарушений во время голосования, в том числе подкупа избирателей.

Оппозиция утверждает, что голосование было сфальсифицировано.

Ана Михальчич, Euronews:

"Эта коалиция также заявила, что требует назначения новых выборов в Белграде. В тот же вечер граждане собрались на улице Краля Милана в Белграде, перед штаб-квартирой Республиканской избирательной комиссии. Они в ярости и говорят, что не собираются отдавать свою победу, и что результаты выборов были украдены".

Популисты находятся у власти в Сербии уже 11 лет, и это третьи выборы за последние три года. Наблюдатели говорят, что в стране "хронически отсутствует плюрализм".

Владимир Бильчик, депутат Европарламента от Европейской народной партии, член наблюдательной миссии Европарламента в Сербии:

"В преддверии выборов были некоторые системные проблемы, и они связаны с равными условиями игры. Они связаны с состоянием СМИ в стране. Свобода и независимость средств массовой информации должны быть улучшены. Частично это было связано с тем, что в институте демократии - парламенте - в течение ряда лет доминировала правящая партия. В парламенте оппозиция в прошлом приняла решение бойкотировать эти учреждения".

Оппозицийонная коалиция "Сербия против насилия" представила доказательства фальсификации результатов голосования, некоторые её члены планируют объявить голодовку до тех пор, пока не будут аннулированы результаты выборов в мэрию Белграда.