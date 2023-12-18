Выборы в Сербии: оппозиция заявляет о фальсификациях

By Euronews

Международные наблюдатели подтвердили, что предвыборная кампания в Сербии проходила в несправедливых условиях. Оппозиция говорит о конкретных нарушениях в ходе голосования - вбросе бюллетеней и карусельном голосовании.

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Сербская прогрессивная партия празднует победу на парламентских выборах на фоне протестов оппозиции, которая заявляет о фальсификации результатов. Президент Александр Вучичем формально не возглавляет СПП, но он по-прежнему контролирует партию.

Наблюдатели от международных организаций, в частности, ОБСЕ, говорят о нарушениях, отмечая, что они не носили систематического характера со стороны правительства.

Фарах Карими, представитель ОБСЕ:"Любые попытки изменить правила игры вызывают беспокойство и могут потенциально повлиять на результат. И я думаю, что в нашем отчете мы очень четко об этом сказали. На самом деле не было равных условий игры".

Наблюдатели подтвердили, что в предвыборная кампания в Сербии проходила в несправедливых условиях. Оппозиция говорит о конкретных нарушениях в ходе голосования.

Наташа Джулич Банович, Euronews Сербия:"По их словам, они были свидетелями таких нарушений, как вброс бюллетеней в урны и карусельное голосование. Также были проблемы с тайной голосования. Представители оппозиции упоминают о массовом приезде людей из-за пределов Белграда, чтобы проголосовать в столице. Людей, которые не являются жителями Белграда или Сербии".

Окончательный доклад ОБСЕ будет опубликован через два месяца. Однако предполагаемые фальсификации могли иметь решающее значение только на муниципальных выборах в Белграде. Остальная часть Сербии проголосовала за правящую партию. Оппозиция утверждает, что ее поражение объясняется вездесущим присутствием президента Вучича в сербских СМИ и запугиванием государственных служащих.