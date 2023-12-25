Протесты оппозиции в Сербии: мэрию Белграда попытались взять штурмом

Противники президента Вучича и правящей партии попытались ворваться в здание столичной мэрии, в результате столкновений с полицией задержаны более 35 человек. Оппозиция требует аннулировать результаты выборов и расследовать все сообщения о нарушениях.

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После недельных протестов сербские демонстранты пошли на более радикальные меры – полиция применила слезоточивый газ, чтобы оттеснить сотни сторонников оппозиции, штурмовавших мэрию Белграда.

В воскресенье вечером протестующие забросали здание городского совета камнями, палками и яйцами, разбили окна и попытались прорваться внутрь. Некоторые из участников беспорядков скандировали: "Воры" и "Вучич – это Путин".

Всего в центре города собрались тысячи недовольных.

Президент Сербии Александр Вучич обратился к нации из своего офиса, расположенного менее чем в 100 метрах от эпицентра протестов и заявил, что происходящее объясняется "внешним фактором".

Эти люди знают, что за них не хотят голосовать, они знают, что никогда не смогут завоевать доверие общества. Мы уже несколько дней предупреждаем о внешнем факторе, о том, что происходит. Александр Вучич президент Сербии

С Вучичом согласны в Москве: представитель МИД Мария Захарова назвала протесты в Белграде попытками Запада "раскачать ситуацию, используя техники "майданных переворотов".

Левоцентристское оппозиционное движение "Сербия против насилия" не признаёт результаты недавних всеобщих и местных выборов, на которых правящая популистская партия получила большинство голосов. Международная миссия наблюдателей указала на такие нарушения, как подкуп и организованный подвоз избирателей из провинции на участки в столице.

Избирательный процесс в Сербии, которая с 2012 года является кандидатом на вступление в ЕС, "требует ощутимого улучшения и дальнейших реформ", – заявили в Еврокомиссии.

В понедельник власти Сербии сообщили, что двое полицейских получили "серьёзные ранения" в ходе беспорядков, а более 35 человек были задержаны.

Студенческие организации призвали блокировать основные городские магистрали.