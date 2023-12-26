Израиль и палестинские боевики не принимают египетский мирный план

Премьер-министр Нетаньяху опроверг предположения СМИ о том, что его правительство может приостановить боевые действия. ХАМАС и "Исламский джихад" не хотят отдавать власть в секторе Газа в обмен на долгосрочное перемирие.

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Израиль и ХАМАС прохладно восприняли предложение Каира о прекращении ожесточённой войны.

Египетский план предусматривает поэтапное освобождение заложников и формирование "технократического правительства" на палестинских территориях.

Премьер Нетаньяху не стал напрямую комментировать это предложение. Но, выступая перед членами своей партии "Ликуд", он заявил, что война ещё далека от завершения, и опроверг предположения СМИ о том, что его правительство может приостановить боевые действия.

В своей колонке в Wall Street Journal глава израильского кабмина повторил три предпосылки для достижения мира: "ХАМАС должен быть уничтожен, Газа должна быть демилитаризована, а палестинское общество должно быть дерадикализовано".

ХАМАС и союзная ему группировка "Исламский джихад" отвергли предложение Египта отказаться от власти в секторе Газа в обмен на долгосрочное прекращение огня, сообщили Reuters в понедельник два египетских источника в органах безопасности, которые добавили, что боевики отказались от каких-либо уступок, кроме возможного освобождения большего числа заложников.

ВОЗ: "Невозможно поспеть за таким количеством раненых"

Представители Всемирной организации здравоохранения посетили переполненную больницу "Аль-Акса" в Газе, куда за ночь были доставлены десятки раненых после ударов по центральной части анклава, в том числе в районе лагеря беженцев Магази.

Глава ВОЗ: "Палестинские органы здравоохранения сообщили, что [в Магази] погибли 70 человек, а сотрудники больницы "Аль-Акса" сообщили о приёме около 100 пострадавших".

"Врачи и медсестры здесь делают всё возможное,– говорит сотрудник ВОЗ Шон Кейси, координатор бригады скорой медицинской помощи. – Их усилий никогда не будет достаточно до тех пор, пока не наступит перемирие. Невозможно поспеть за таким количеством раненых, травмированных и страдающих людей, которые сюда поступают 24 часа в сутки, семь дней в неделю".

Различные агентства ООН постоянно предупреждают о разворачивающейся гуманитарной катастрофе. Объём помощи в Газе существенно не увеличился, несмотря на то, что Совет Безопасности проголосовал в пятницу за резолюцию, призывающую доставить её "немедленно" и "в больших масштабах".

В Израиле продолжают добиваться освобождения заложников

В понедельник во время выступления Нетаньяху в парламенте родственники заложников скандировали: "[Вернуть всех] прямо сейчас!"

"Что, если бы это был ваш сын?", "Прошло 80 дней, каждая минута – ад", – было написано на плакатах.

Демонстрация прошла и в Тель-Авиве, возле правительственного комплекса Кирия, где расположены штаб-квартиры ЦАХАЛ и Минобороны и база Генштаба.

"Мы здесь, потому что знаем, что сегодня состоится заседание [военного] кабинета, и мы хотим обозначить своё присутствие. Для нас важно, чтобы они знали о нас, о том, что мы здесь. Мы доверяем этим людям и не сомневаемся, что они смогут принять смелые решения, которые вернут наших близких домой", – говорит Яэль Кальдерон Хуберман, двоюродная сестра одного из заложников.

Рождество на фоне войны

Десятки членов крошечной католической общины провели в воскресенье рождественскую службу в церкви Святого Семейства в городе Газа, которая, как сообщается, также используется в качестве убежища.

Накануне папа римский Франциск выступил с резким посланием, заявив, что военные операции по всему миру, в том числе и в Газе, собирают "страшную жатву" – жизни ни в чём неповинных людей.