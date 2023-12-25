Война в секторе Газа: Египет предлагает новый план перемирия

В лагере Магази в результате ночных ударов ЦАХАЛ погибли десятки человек, заявили чиновники от ХАМАС. Египет представил план по освобождению заложников, прекращению войны и формированию "технократического правительства" в Газе.

РЕКЛАМА

Израильские авиаудары и наземные обстрелы центральной части сектора Газа, начавшиеся за несколько часов до полуночи, продолжились в понедельник.

Порядка 70 человек погибли в результате израильского авиаудара по району Магази, отчитались в Минздраве ХАМАС.

ЦАХАЛ сообщил агентству "Рейтер", что "изучает" эти заявления, добавив, что израильские военные "стремится свести к минимуму ущерб гражданскому населению".

Палестинский Красный полумесяц подтвердил, что его сотрудники вывезли тела пятерых жертв и эвакуировали 8 раненых.

Армия обороны Израиля сообщила о гибели ещё двух своих солдат на севере анклава, общее число военнослужащих, убитых в боях в Газе, возросло до 156.

Поступают сведения об израильских рейдах в Дженине и других городах на оккупированном Западном берегу реки Иордан. Сообщается о запуске осветительных ракет и взрывах.

Египет предлагает трёхэтапный план, чтобы завершить войну

Как сообщают израильские и арабоязычные СМИ, в воскресенье Египет представил новую схему сделки по освобождению заложников. Согласно предложению Каира, ХАМАС выпустит из плена 40 израильтян в обмен на 120 палестинских заключённых. При этом ЦАХАЛ прекратит все военные и разведывательные операции в секторе на две недели.

Это лишь первый этап плана, за которым, как предлагается, последует формирование "технократического палестинского правительства" в Газе и, наконец, освобождение последних заложников и вывод войск ЦАХАЛ.

Некоторые источники указывают на то, что официальные лица в Израиле готовы обсудить этот план.

По информации "Рейтер", лидер "Исламского джихада", менее крупной группировки, союзной ХАМАС, прибыл на переговоры в Каир.