Число погибших в Нигерии увеличилось до 160, ранены более 300 человек

В результате вооруженного нападения в штате Плато в центральной Нигерии убиты не менее 160 человек, раненых более 300. Жители нескольких населенных пунктов приняли решение покинуть свои дома, так как опасаются новых вооруженных нападений.
Не менее 160 человек погибли в Нигерии в результате нападений, совершенных вооруженными людьми в субботу и воскресенье в нескольких деревнях в штате Плато, передает информационное агентство "Франс Пресс" со ссылкой на местные власти. Ранее сообщалось о 16 погибших.
Более 300 человек получили ранения, свыше трех тысяч приняли решение покинуть свои дома, так как опасаются новых нападений.
Столкновения на религиозной и межэтнической почве продолжаются в этом регионе последние несколько лет.
Правозащитная организация Amnesty Internaional подвергла нигерийское правительство критике после нападений, отметив, что властям не удаётся положить конец "частым смертоносным нападениям на сельские общины штата Плато".