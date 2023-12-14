By Euronews

Азербайджан освободил 32 армянских военнослужащих, обменяв их на двоих своих военных.

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Армения и Азербайджан обменялись военнопленными по формуле "32 на 2".

Соглашение между администрацией президента Азербайджана и аппаратом премьер-министра Армении было достигнуто 7 декабря в качестве шага по укреплению взаимного доверия.

В опубликованном неделю назад совместном заявлении также говорится, что Армения и Азербайджан намерены "урегулировать отношения и заключить мирный договор".

В сентябре Баку провел военную операцию, в ходе которой вернул под свой контроль территорию Нагорного Карабаха, после чего регион покинули более 100 тысяч этнических армян.