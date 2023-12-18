Выборы в Сербии: коалиция Вучича празднует победу

На досрочных парламентских и местных выборах правящая коалиция с большим преимуществом обходит оппозиционный блок и получает большинство в парламенте
В воскресенье вечером правящие популисты Сербии праздновали победу на парламентских выборах в стране, несмотря на сообщения о серьезных нарушениях в ходе голосования.
Основная борьба на досрочных выборах в парламент и 65 муниципалитетах страны развернулась между коалицией "Александар Вучич - Сербия не должна останавливаться" и центристским блоком "Сербия против насилия".
Явка составила более 55%.
По последним данным, коалиция Вучича, сформированная вокруг правоцентристской Сербской прогрессивной партии, набирает более 46% голосов, вдвое обгоняя соперников из "Сербии против насилия".
Наибольшее сопротивление оппозиция оказала в городском совете Белграда. На данный момент, блок Вучича лидирует с небольшим преимуществом.
Еще до начала голосования в воскресенье некоторые наблюдатели за ходом кампании сообщали о давлении на избирателей, нагнетании страха и злоупотреблении государственными должностями, поощряемом властями. Также поступала информация о подкупе избирателей.