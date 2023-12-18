Выборы в Сербии: коалиция Вучича празднует победу

By Euronews

На досрочных парламентских и местных выборах правящая коалиция с большим преимуществом обходит оппозиционный блок и получает большинство в парламенте

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В воскресенье вечером правящие популисты Сербии праздновали победу на парламентских выборах в стране, несмотря на сообщения о серьезных нарушениях в ходе голосования.

Основная борьба на досрочных выборах в парламент и 65 муниципалитетах страны развернулась между коалицией "Александар Вучич - Сербия не должна останавливаться" и центристским блоком "Сербия против насилия".

Явка составила более 55%.

Сербия не должна останавливаться", несомненно, будет иметь более 127 мандатов (мест). Будет ли это 128, 129 или 130, каким бы ни был результат этих выборов, "Сербия не должна остановиться" будет иметь абсолютное большинство в парламенте Республики Сербия Александр Вучич президент Сербии

По последним данным, коалиция Вучича, сформированная вокруг правоцентристской Сербской прогрессивной партии, набирает более 46% голосов, вдвое обгоняя соперников из "Сербии против насилия".

Наибольшее сопротивление оппозиция оказала в городском совете Белграда. На данный момент, блок Вучича лидирует с небольшим преимуществом.

Еще до начала голосования в воскресенье некоторые наблюдатели за ходом кампании сообщали о давлении на избирателей, нагнетании страха и злоупотреблении государственными должностями, поощряемом властями. Также поступала информация о подкупе избирателей.