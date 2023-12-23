By Euronews и AFP

С начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года Москва подтвердила потерю не менее 10 Су-34 в боях с киевскими войсками, в то время как реальное число сбитых самолетов, как полагают, значительно выше.

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В пятницу ВВС Украины заявили, что сбили три российских истребителя-бомбардировщика Су-34 на юге страны. Президент Владимир Зеленский заявил, что это произошло в Херсонской области, где в настоящее время идут бои.

"Сегодня в полдень в южной оперативной зоне были сбиты три российских истребителя-бомбардировщика Су-34", - сообщил в Telegram командующий ВВС Украины Николай Олещук.

В своем выступлении в пятницу вечером Зеленский уточнил, что эти истребители были сбиты ракетами, и сказал, что "благодарен нашим бойцам, которые уничтожили сразу три российских самолета "Сухой". На юге - в нашей Херсонской области".

"Пусть каждый российский летчик знает о нашем ответе каждому российскому убийце - никто из них не останется безнаказанным", - добавил г-н Зеленский.

ВВС не сообщили, что случилось с пилотами самолетов.

Российские власти не сразу подтвердили факт инцидента. Но влиятельный российский военный блог "Fighterbomber" ссылается на "боевые потери", вызванные, по его мнению, поставленной США системой противовоздушной обороны Patriot.

Что такое Су-34 и почему этот удар имеет значение?

Су-34 - самый современный российский двухместный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик среднего радиуса действия - тип самолета, который не часто встречается в западных арсеналах: наиболее похожими многоцелевыми аналогами являются американские F-111 и F-15E Strike Eagle.

Находится на вооружении с 2014 года. Москва использовала этот истребитель в миссиях в Сирии и на Украине. Хотя Кремль и выставляет его как вершину военной авиации, Су-34 использовались для бомбовых ударов на малых высотах из-за отсутствия управляемых ракет, что подвергало их опасности со стороны тяжелой противовоздушной обороны.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года Москва подтвердила потерю по меньшей мере 10 Су-34 в боях с киевскими войсками, в то время как реальное число сбитых самолетов, как полагают, значительно выше.

Пятничное достижение Украины тем более примечательно, что с 5 марта прошлого года российские войска не теряли более одного Су-34 в один и тот же день.

Украинский военнослужащий проходит мимо вертикального хвостового оперения российского Су-34, лежащего в поврежденном здании в Харькове, Украина, вторник, 8 марта 2022 Andrew Marienko/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

В самой России самолеты Су-34 также неоднократно терпели крушение, в частности, 17 октября 2022 года один из них врезался в жилой комплекс во время тренировочного полета в городе Ейск. По данным местных властей, погибли по меньшей мере 15 человек, а 19 были доставлены в больницу.

В пятницу правительство Нидерландов объявило, что готовится передать Украине 18 истребителей F-16, чтобы повысить боевой потенциал страны в воздухе.

Со своей стороны, Франция заявила, что с начала 2024 начнет подготовку украинских пилотов истребителей. Министерство вооруженных сил страны сообщило, что Франция обеспечит "начальную подготовку", прежде чем пилоты продолжат обучение в других странах-союзницах Украины.

Предполагается, что это станет шагами к тому, чтобы помочь Украине завоевать значительные позиции в борьбе за господство в воздухе - мощный элемент современной войны, который Россия использует в своих интересах, чтобы удерживать пятую часть украинской территории.