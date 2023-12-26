Россия подтвердила, что в аннексированном Крыму подбит военный корабль

Киев заявил, что украинские пилоты атаковали Феодосию крылатыми ракетами, потопив большой десантный корабль "Новочеркасск". Согласно российской версии, корабль не уничтожен, а лишь "получил повреждения".

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Украинские военные заявили об успешном поражении российского десантного корабля в аннексированном Крыму.

ВСУ утверждают, что атака с применением тактической авиации была проведена в ночь на вторник, в 02:30.

"Флот России становится всё меньше", – заявил вTelegram главком Воздушных сил Николай Олещук, разместив видео сильного взрыва, предположительно связанного с ударом.

Пользователи соцсетей подозревали корабль "Новочеркасск" в перевозке иранских дронов-камикадзе, которые Россия использует в войне против Украины, подтверждений этому нет.

Украинскую операцию в Феодосии приветствовал Владимир Зеленский.

Минобороны РФ лаконично заявило государственным СМИ, что корабль, пришвартованный в Феодосии, был повреждён, "в ходе отражения удара ВСУ с применением авиационных управляемых ракет".

Назначенный Москвой глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что в результате взрывов погиб один человек, ещё двое получили ранения, в 6 зданиях выбиты окна.

Украина уже не раз проводила операции в Крыму, атакуя российские военные объекты.

Россия объявила о захвате Марьинки

Украинский Генштаб перестал сообщать в своих сводках о боях в Марьинке, несмотря на заявление ВСУ о том, что говорить о полном захвате города "некорректно".

В понедельник Сергей Шойгу доложил Путину что войска РФ полностью контролируют населённый пункт, а президент назвал это "успехом".

При этом от города-спутника Донецка, где до войны проживали 10 тысяч человек, осталась груда обломков.