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Усиление обстрелов Херсонщины. В Феодосии мог быть подбит ещё один российский корабль

Взрыв в порту Феодосии, 26 декабря 2023 года.
Взрыв в порту Феодосии, 26 декабря 2023 года. Авторское право HANDOUT / TELEGRAM / @Crimeanwind / AFP
By Alexander Kazakevich
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В Херсонской области есть погибшие и пострадавшие в результате российских ударов. Опубликованы спутниковые снимки крымского порта после атаки Воздушных сил ВСУ.

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Восточная и южная Украина по-прежнему подвергаются обстрелам со стороны российской армии. Оперативная обстановка в этих районах "остаётся сложной", заявили в Генштабе ВСУ. 

Одной из главных мишеней российской армии стала Херсонщина. Во вторник вечером по меньшей мере один человек погиб – лейтенант полиции – и четверо получили ранения в результате удара по вокзалу областного центра. 

По словам главы МВД Украины Игоря Клименко, во время атаки около 140 мирных жителей ждали отправления эвакуационного поезда. 

Ранее в течение дня глава региона Александр Прокудин сообщил о других обстрелах, есть погибшие и пострадавшие. 

Российский удар по железнодорожному вокзалу. Эвакуационный поезд. Все службы сейчас на месте. Количество убитых и пострадавших устанавливается. На месте было много гражданских.
Владимир Зеленский
президент Украины

В ночь на среду российские дроны вновь достигли территории Херсонской области. 

В Феодосии мог быть повреждён ещё один российский корабль

Социальные сети облетели кадры взрыва на борту большого десантного корабля "Новочеркасск" в аннексированном Крыму. 

Украинские военные полагают, что столь мощная детонация может быть связана с тем, что на корабле находились боеприпасы. 

На спутниковых снимках сервиса Planet.com, показывающих Феодосию после украинского удара, которые изучило "Радио Свобода", видно, что в порту частично затонуло ещё одно судно.

Подконтрольный Москве Минздрав Крыма подтвердил гибель одного человека, число пострадавших увеличилось до четырёх. Подтверждённых данных о том, сколько погибло личного состава БДК, пока нет.

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