Усиление обстрелов Херсонщины. В Феодосии мог быть подбит ещё один российский корабль

В Херсонской области есть погибшие и пострадавшие в результате российских ударов. Опубликованы спутниковые снимки крымского порта после атаки Воздушных сил ВСУ.

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Восточная и южная Украина по-прежнему подвергаются обстрелам со стороны российской армии. Оперативная обстановка в этих районах "остаётся сложной", заявили в Генштабе ВСУ.

Одной из главных мишеней российской армии стала Херсонщина. Во вторник вечером по меньшей мере один человек погиб – лейтенант полиции – и четверо получили ранения в результате удара по вокзалу областного центра.

По словам главы МВД Украины Игоря Клименко, во время атаки около 140 мирных жителей ждали отправления эвакуационного поезда.

Ранее в течение дня глава региона Александр Прокудин сообщил о других обстрелах, есть погибшие и пострадавшие.

Российский удар по железнодорожному вокзалу. Эвакуационный поезд. Все службы сейчас на месте. Количество убитых и пострадавших устанавливается. На месте было много гражданских. Владимир Зеленский президент Украины

В ночь на среду российские дроны вновь достигли территории Херсонской области.

В Феодосии мог быть повреждён ещё один российский корабль

Социальные сети облетели кадры взрыва на борту большого десантного корабля "Новочеркасск" в аннексированном Крыму.

Украинские военные полагают, что столь мощная детонация может быть связана с тем, что на корабле находились боеприпасы.

На спутниковых снимках сервиса Planet.com, показывающих Феодосию после украинского удара, которые изучило "Радио Свобода", видно, что в порту частично затонуло ещё одно судно.

Подконтрольный Москве Минздрав Крыма подтвердил гибель одного человека, число пострадавших увеличилось до четырёх. Подтверждённых данных о том, сколько погибло личного состава БДК, пока нет.