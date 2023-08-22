Греция обучит украинских пилотов управлению F-16

Президент Украины заручился поддержкой Греции. Афины предложили обучить украинских пилотов управлению истребителей F-16, которые ранее Дания и Нидерланды обещали предоставить Киеву.

Накануне премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис приветствовал лидеров стран Европейского Союза и Балканского региона на ужине в Афинах.

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Главная тема для обсуждения - будущее региона Западных Балкан в ЕС, в который многие страны уже вступили, а остальные видят себя частью блока.

В мероприятии также принял участие президент Украины Владимир Зеленский.

Мицотакис уже пообещал продолжать военную поддержку Украины до тех пор, пока это будет необходимо и принять участие в восстановлении страны после окончания боевых действий.

Греция решила присоединиться к декларации "Большой семерки", касающейся предоставления Украине гарантий безопасности.

Также Афины предложили обучить украинских летчиков пилотированию американских боевых самолетов F-16, которые ранее Дания и Нидерланды пообещали предоставить Киеву.

Сегодня мы имеем важный результат для авиационной коалиции. Греция примет участие в обучении наших пилотов на самолетах F-16. Спасибо вам за это предложение и спасибо вам и вашей команде за готовность еще больше помочь Украине в защите нашей свободы Владимир Зеленский президент Украины

Это уже четвертая европейская столица, которую посещает Зеленский за три дня.

Украинский лидер старается заручиться поддержкой союзников, опасаясь "усталости от войны" в условиях, когда контрнаступление пока не принесло значимых результатов.