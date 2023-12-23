Резолюция СБ ООН: "беззубая" или "единственно возможная"?

By euronews

Генсек ООН Гутерриш заявил, что лишь "гуманитарное прекращение огня позволит" дать необходимое "отчаявшимся людям" Газы

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствовал принятую резолюцию СБ ООН. Он подтвердил, что "гуманитарное прекращение огня - единственный способ удовлетворить потребности людей". В то же время призыв к «срочному прекращению боевых действий» между Израилем и ХАМАС был исключен из резолюции еще до голосования, чтобы избежать очередного вето США.

Текст документа обсуждался в течение недельных дипломатических переговоров на высоком уровне между США, Объединенными Арабскими Эмиратами от имени арабских стран и другими государствами.

Палестинский представитель пообещал "продолжать движение" к прекращению огня. Израильский дипломат, в свою очередь, отметил, что СБ ООН вновь не назвал ХАМАС "разжигателем войны".

Рияд Мансур, посол ООН, Палестинская автономия:

"Мы продолжаем свой марш. Мы не отступим, пока не добьемся немедленного прекращения огня и оказания в огромном объеме гуманитарной помощи палестинскому народу в секторе Газа".

Бретт Джонатан Миллер, заместитель постоянного представителя Израиля при ООН:

"77 дней назад ХАМАС целенаправленно убил, изнасиловал и искалечил 1300 израильтян и захватил 250 заложников. И этот совет (Совбез ООН) до сих пор не сделал ни одного заявления, осуждающего ХАМАС и их злодеяния".

ХАМАС отказывается обсуждать вопрос освобождения заложников до полного прекращения Израилем боевых действий. Переговоры в Египте, проходившие в течение нескольких дней, не достигли цели.

В то же время ЦАХАЛ заявляет, что близок к "оперативному удержанию" северной части сектора Газа, что означает "почти полный" контроль над этим районом. По словам военных, там все еще сохраняется развитая подземная инфраструктура ХАМАС: в пятницу ЦАХАЛ опубликовал видео с камеры наблюдения, на котором военная собака исследует один из таких туннелей.