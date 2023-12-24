Израиль: манифестанты в Тель-Авиве требуют освобождения заложников

By Euronews

229 человек до сих пор остаются в руках террористов ХАМАС. Переговоры об их освобождении в Египте не увенчались успехом

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В субботу тысячи людей собрались в Тель-Авиве на нескольких демонстрациях в поддержку заложников, все еще удерживаемых в Газе, и с требованием к израильскому правительству сделать все для их немедленного возвращения. Также собравшиеся настаивали на проведении досрочных выборов. Они возлагали на правительственных чиновников - и, в частности, на Нетаньяху - ответственность за якобы провал разведки, который позволил боевикам ХАМАС совершить неожиданное беспрецедентное нападение на юге Израиля. Родственники заложников - а некоторые и сами бывшие заложники - требуют немедленного прекращения огня как единственного способа вернуть израильтян.

Сигалит Хилель, мать, потерявшая сына 7 октября:

"В какой стране мать обсуждает с другом своего сына, что лучше - быть похищенным или умереть?"

По официальным данным, в плену остаются 229 израильтян. Неизвестно, живы ли они. В частности, накануне ХАМАС заявил, что из-за израильских бомбардировок потеряна связь с теми, кто удерживал группу из пяти похищенных. Исламисты настаивают на полном прекращении огня для начала диалога по освобождению заложников.

Принятие последней резолюции СБ ООН стало возможным только после того, как из текста был исключен призыв к прекращению огня, чтобы избежать вето со стороны США. Израильские военные утверждают, что они близки к полному контролю, по крайней мере, северной части Газы, и сообщают о новых успехах.

Так в субботу они опубликовали видео, на котором, как утверждается, показан авиаудар по автомобилю, перевозившему чиновника ХАМАС Хасана Атреша, который, как говорят, отвечает за коммерческие операции, а также производство и оснащение военнизированных групп ХАМАС.

На КПП в Рафахе на границе с Египтом палестинцы ждут доставки и раздачи продовольствия. Грузовики с гуманитарной помощью въезжают в сектор Газа только при условии жесткого контроля грузов израильскими военными.

Президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонный разговор поздно вечером в субботу и, как сообщается, обсудили "цели и фазы" войны. На вопросы журналистов Байден ответил, что не просил Нетаньяху о прекращении огня.