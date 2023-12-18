Правозащитники обвиняют Израиль в военных преступлениях

В понедельник на военной базе в Тель-Авиве состоялись переговоры представителей Белого дома, включая министра обороны США, с членами израильского правительства.

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Число жертв в секторе Газа приближается к 20 тысячам, ранения получили более 53 тысяч человек. Об этом сообщает местный минздрав под управлением ХАМАС. В ООН заявляют, что реальное число жертв превышает эти оценки, так как под завалами остаются тела погибших.

Гуманитарная помощь

Власти Израиля сообщили, что в понедельник в сектор Газа был допущен 191 грузовик с гуманитарной помощью через КПП "Рафах" и "Керем Шалом".

Между тем члены делегации Европарламента заявили, что на границе скопились сотни грузовиков с международной помощью, обвинив власти Израиля в намеренном затягивании процесса.

Обвинения в военных преступлениях

Международная правозащитная организация Human Rights Watch обвинила Израиль в использовании голода в качестве средства ведения войны в секторе Газа, назвав это военным преступлением. В правительстве Израиля в ответ заявили о лжи и антисемитизме.

К прекращению огня призывают израильские правозащитники.

Глава Пентагона в Тель-Авиве

В понедельник на военной базе "Кирия" в Тель-Авиве состоялись переговоры министра обороны США Ллойда Остина с членами израильского правительства. Вашингтон призывает увеличить поставки гуманитарной помощи в палестинский анклав. Ллйод Остин также подчеркнул, что США продолжать оказывать поддержку Израилю в операции против ХАМАС.

На совместной пресс-конференции министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что операция против группировки ХАМАС будет продолжаться до тех пор, пока "не будут полностью достигнуты все цели".

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о необходимости гуманитарного прекращения огня и выразил возмущение в связи с "ужасающим отсутствием разборчивости в военных действиях Израиля в секторе Газа.

В понедельник Армия обороны Израиля заявила, что отменяет удары по целям, чтобы избежать жертв среди мирного населения.

Голосование в Совбезе ООН по ситуации в секторе Газа было перенесено с понедельника на вторник. Об этом попросили ОАЭ, чтобы завершить переговоры по тексту резолюции.

Палестинские СМИ сообщают, что условия в больницах на юге сектора Газа стали "катастрофическими" из-за нехватки человеческих и материальных ресурсов. Израильских военных обвиняют в задержании директоров и сотрудников нескольких больниц.