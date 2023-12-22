Стрельба в Чехии: все жертвы опознаны, в стране объявлен траур

By Euronews

Полиция опознала 14 жертв трагедии в Карловом университете, стрелок, как сообщается, покончил с собой. Он может быть причастен ещё к двум убийствам. Среди 25 раненых – трое иностранцев.

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3 иностранных граждан находятся среди 25 раненых во время стрельбы в Пражском университете Идентифицированы все 14 погибших от рук стрелка, который затем покончил с собой. Об этом сообщил в пятницу министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан.

Это самое кровавое подобное нападение в истории страны. Власти говорят, что состояние некоторых раненых тяжёлое, и число жертв может возрасти.

Институт музыкальных наук подтвердил, что погибла его глава, Ленка Хлавкова.

Министерство иностранных дел Чехии сообщило, что двое раненых иностранцев - из Объединенных Арабских Эмиратов и один из Нидерландов.

Трагедия произошла в четверг на факультете искусств Карлова Университета в центре чешской столицы. 24-летний стрелок Давид Козак был студентом философского факультета. Свой канал в Telegram он вёл на русском языке. Первая запись сделана 9 декабря. Козак заявил, что это его дневник, и что он готовится устроить стрельбу в школе. А в следующих постах отмечал, что вдохновился российскими стрелками Ильназом Галявиевым и Алиной Афанаскиной. Также Козак писал, что всех ненавидит, хочет стать маньяком и покончить с собой.

Когда полицейские подошли к нему, он застрелился на балконе университетского здания.

Район университета в пятницу утром всё ещё был оцеплен полицией. Люди несут цветы и зажигают свечи в память о погибших у импровизированного мемориала, организованного университетским кризисным штабом.

В пятницу полиция заявила, что меры безопасности повышены в школах и других учебных заведениях.

Подробностей о возможных мотивах стрелявшего не сообщается. Но его возможная связь с террористическими группировками отрицается. Нет также сведений о его увлечении экстремистской идеологией. Полиция пришла к выводу, что он действовал один.

Сообщается, что перед тем как отправиться в университет, стрелок убил своего отца в городе Хостун к западу от Праги. Он подозреватся также в убийстве мужчины и его двухмесячнрой дочери в Праге 15 декабря.

По данным полиции, стрелок на законных основаниях владел несколькими видами оружия, которые использовал во время нападения.

Лидеры многих стран, в том числе Соединенных Штатов выразили соболезнования сенмьям жертв и правительству Чехии. Суббота объявлена в Чехии днём траура по погибшим.

Здание, где проходила стрельба, расположено недалеко от реки Влтава на площади Ян Палах, оживленной туристической зоне в старом городе Праги. Это всего в нескольких минутах ходьбы от живописной старой городской площади, главной туристической достопримечательности, где популярный рождественский рынок привлекает тысячи посетителей.

Ранее самой смертельной в стране была стрельба в юго -восточном чешском городе Уерский Брод в 2015 году. Преступник убил 8 человек и застрелился сам.