Трагедия в Брянске: 8-классница расстреляла в школе одноклассников

By Euronews

Причиной кровавого инцидента в школе в Брянске, по информации, циркулирующей в соцсетях, могла стать травля 14-летней школьницы со стороны сверстников

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Два человека погибли, еще пятеро получили ранения при стрельбе в школе Брянска. Как сообщается, одна из учениц 8 класса пронесла в здание гимназии огнестрельное оружие и произвела несколько выстрелов. После этого девушка покончила с собой. Одна из раненых одноклассниц также скончалась от полученных ран, говорится в сообщении УМВД по региону.

На месте происшествия работают сотрудники полиции.

Одному из пострадавших проводится операция, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов. он уточнил, что врачи оценивают состояние одного человека как тяжелое, еще четверо - в состоянии средней тяжести.

По данным российских СМИ, ребенок в тяжелом состоянии получил ранение плеча и колена, он находится в реанимации. Еще четверо пострадавших госпитализированы с ранениями плеча, спины, ноги.

Некогда чрезвычайно редкие в России случаи стрельбы со смертельным исходом, особенно в школах, в последние годы стали происходить чаще. Это встревожило российские власти и президента Владимира Путина, рассматривающего это как явление, импортированное из США, и порочный эффект глобализации. Подобные инциденты даже привели к ужесточению законодательства о ношении оружия.

В сентябре 2022 года в результате стрельбы в Ижевске в центральной России погибли 18 человек. А в 2021 году 21-летний злоумышленник убил 9 человек в школе в Казани.