Чехия скорбит по жертвам стрельбы в Карловом университете

By euronews

Погибли 14 человек, 25 получили ранения, среди них трое иностранцев

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В субботу в полдень по всей Чехии наступила тишина: жители страны почтили минутой молчания память жертв самого страшного массового убийства в современной истории Чешской республики.

Государственные флаги на общественных зданиях были приспущены, ровно в полдень зазвонили колокола. В соборе Святого Витта в Праге, самом большом в стране, была отслужена месса по жертвам. На службе, открытой для всех желающих, присутствовали президент Петр Павел и спикеры обеих палат парламента.

Такие религиозные службы прошли и в других городах, а рождественские рынки в ряде населенных пунктов были закрыты или сократили свою программу на фоне усиленных мер безопасности.

Студенты, многие из которых испытали ужас и потрясение 21 декабря, зажгли тысячи свечей у импровизированных мемориалов на факультете искусств и в главном здании Карлова университета. С вечера сюда приходят жители с цветами и свечами, чтобы почтить память жертв.

В результате стрельбы на факультете искусств в четверг погибли 14 человек, 25 получили ранения, после чего стрелок покончил с собой. Полиция и прокуратура заявили, что у них есть доказательства того, что 24-летний стрелок также убил своего отца днем ранее и мужчину с ребенком в Праге на прошлой неделе.

Полиция заявила, что идентифицировала всех убитых, их имена постепенно становятся достоянием общественности. В университете подтвердили, что среди погибших были два сотрудника, в том числе глава Института музыкальных наук Ленка Хлавкова. Также была убита студентка первого курса Люция Шпиндлерова, по словам газеты Lidove noviny, где она также работала.