В Чехии день национального траура по жертвам стрельбы в Карловом университете

By euronews

В результате стрельбы на философском факультете погибли 14 человек, 25 получили ранения

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Суббота - день национального траура в Чехии. Жертвами стрельбы в Карловом университете в Праге стали 14 человек. Сам стрелок, 24-летний Давид Козак, покончил с собой. Многие чешские города присоединились к Праге в организации траурных мероприятий и поминальных служб.

Этот случай применения огнестрельного оружия против мирных граждан стал самым массовым в современной истории Чехии. По мнению психологов, он может вызвать негативные последствия.

Томаш Ректор, психолог:

"Первое время естественно ожидать недоверие друг к другу, и мне интересно, что будет дальше. Это может заставить нас более настороженно относиться ко всему чужому и непонятному, а может усилить наше сочувствие к людям, которые переживают непростое время. Но, да, в первую очередь, понятно, что будет царить значительная неопределенность".

На данном этапе расследования полиция убеждена в том, что стрелок был одиночкой, и непосредственной опасности нет. Они считают, что пражский стрелок может быть также ответственен за двойное убийство, произошедшее в лесу Клановице под Прагой. Там 15 декабря были найдены убитыми мужчина, предположительно отец стрелка, и его маленькая дочь. Эта версия, по словам полицейских, "очень реальна на данный момент".