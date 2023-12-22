Суперлига против УЕФА: что дальше?

Спустя 23 года после решения по делу Босмана постановление Европейского суда в Люксембурге о неправомочности блокирования регулирующими спортивными органами создания Суперлиги потрясло основы европейского футбола. Но каковы его последствия?

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Несмотря на множество кричащих заголовков Европейский суд подчеркивает, что его решение в отношении блокировки УЕФА и ФИФА футбольной Суперлиги не является одобрением этого проекта. Однако многие специалисты считают, что в футбольном хозяйстве грядут перемены.

"Суд подтвердил, что речь никогда не шла о Суперлиге, а скорее о полномочиях УЕФА и их объеме, - заявил Мигель Пойарес Мадуро, профессор права Европейского университетского института во Флоренции. - Суд совершенно недвусмысленно постановил, что действия УЕФА были равносильны злоупотреблению доминирующим положением".

Согласен с ним и другой эксперт. "Суд четко дал понять, что органы с регулятивными или квазирегулятивными полномочиями будут тщательно - и очень тщательно - изучаться в рамках антимонопольного законодательства ЕС", - заявил Euronews Пабло Ибаньес Коломо, заведующий кафедрой Жана Монне по вопросам конкуренции и регулирования в Лондонской школе экономики (LSE).

По словам Коломо, отныне такой строгий контроль будет применяться к органам власти, спортивным организациям или даже к группе компаний, занимающих положение, сходное с положением регулирующего органа.

"Послание суда спортивным органам было очень четким: помните, что вы - компании, и на вас распространяется антимонопольное законодательство", - отмечает юрист по конкуренции Виктория Цветанова, специалист по вопросам конкуренции юридической фирмы Dentons.

Постановление, судя по всему, вновь устанавливает преобладание правил конкуренции, что противоречит исключениям из антимонопольного законодательства для европейских спортивных организаций, о которых говорилось в заключении генерального адвоката Европейского суда Атанасиоса Рантоса по этому делу в декабре 2022 года.

Рантос счел, что к спорту применяется особое "конституционное признание" через статью 165 Договора о функционировании Евросоюза (TFEU), в которой говорится об обязательстве блока "развивать европейское измерение в спорте, обеспечивая справедливость и открытость в соревнованиях и сотрудничестве между органами, ответственными за спорт".

"Его интерпретация была отвергнута судом, причем довольно четко", - подчеркивает профессор Антуан Дюваль, старший научный сотрудник Института международного и европейского права Ассера, добавляя, что статья 165 даже ни разу не упоминалась в постановлении.

Но что это решение означает на практике?

Правила УЕФА нуждаются в доработке

По словам юриста Цветановой, основное значение постановления заключается в том, что спортивным органам необходимо пересмотреть свои правила, в частности, в отношении разрешений на проведение мероприятий, санкций к игрокам и клубам, положений об арбитраже и исключительной юрисдикции.

"Существует узкое прочтение, которое означает, что теперь УЕФА/ФИФА неизбежно придется пересмотреть некоторые из своих практик", - вторит профессор Коломо, указывая, что другие спортивные организации выросли на монополистической или квазимонополистической пирамидальной структуре, которая устанавливает правила для всех в этих видах спорта.

Однако европейский орган управления футболом не считает, что это решение повлечет серьезные последствия, отмечая, что оно не является одобрением или подтверждением существования Суперлиги.

По словам представителей УЕФА, вердикт подчеркивает недостатки в системе авторизации, которые уже были признаны и устранены в июне 2022 года.

"УЕФА уверен в надежности своих новых правил, в частности в том, что они соответствуют всем европейским законам и нормам", - говорится в заявлении организации.

"Я обеспокоен этой первоначальной реакцией, которая недооценивает масштабы реформ, которые им предстоит провести, чтобы выполнить требования суда, - продолжает Мигель Пойарес Мадуро, сам бывший чиновник ФИФА. - Суд крайне негативно оценивает то, как УЕФА в настоящее время осуществляет свои полномочия по регулированию и лицензированию, поскольку существующая практика способствует произвольным дискриминационным аспектам".

Открытая дверь

Другим главным последствием решения суда является то, что оно открывает двери для любой другой организации, которая может придумать альтернативные модели, считает Мадуро.

"Если эти альтернативные модели окажутся лучше, чем УЕФА, например, в распределении доходов от соревнований, то УЕФА не сможет сделать свою систему превалирующей в произвольном порядке", - уверен эксперт.

Сразу после вынесения решения Бернд Райхарт, генеральный директор компании A22, занимающейся разработкой спортивных проектов, представил особенности обновленного проекта европейской Суперлиги.

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"Сегодня есть большая новость, и она заключается в том, что футбол свободен. Свободен от монополии УЕФА, свободен реализовывать лучшие идеи, не опасаясь санкций", - сказал он, отметив, что главные новшества нового предложения Европейской суперлиги заключаются в том, что она включает в себя повышение и понижение в классе, а также возможность бесплатной трансляции всех матчей.

Однако несколько футбольных клубов, включая "Пари Сен-Жермен", "Баварию", "Манчестер Юнайтед", "Атлетико" и "Рому", публично выступили с заявлениями, в которых дистанцировались от проекта и заявили, что никогда не присоединятся к нему.

Несмотря на скептическое отношение к Суперлиге, это решение кажется знаковым моментом с точки зрения возможностей создания альтернативных соревнований.

"Я думаю, что переговорная сила в какой-то степени изменилась", - отметил Коломо, подчеркнув, что решение может привести к "естественному стремлению участников пирамиды оспорить некоторые правила".

По мнению Коломо, изменения не ограничатся только футболом, поскольку желание оспорить некоторые практики возникнет у многих - особенно, если они считают, что организация, занимающая положение, сопоставимое с ФИФА, или какой-то регулирующий орган в целом нарушает их права.