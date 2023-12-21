Надежда и сила "Украинских валькирий"

Женщины готовы к защите своей страны. "Украинские валькирии" встают плечом к плечу с мужчинами

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Через день после того, как президент Украины Владимир Зеленский объявил, что армия намерена мобилизовать до 500 000 человек, и на фоне нехватки кадров ответ на российское вторжение в страну дают и женщины. Украинское население приспосабливается к тому, что война будет долгой, и многие молодые женщины решают заняться военной подготовкой.

Дарина Требух, основательница организации "Украинские валькирии":

"Женщины, которые могут постоять за себя и умеют обращаться с оружием, ничего не боятся".

Они называют себя "Украинскими валькириями". Женщины, чья профессия далека от военной, учатся приемам самообороны и обращению с оружием в столице страны, Киеве.

Елена Щеглова, сотрудник отдела кадров:

"Сейчас я чувствую себя валькирией. Это очень эмоциональное, сильное чувство. Я ощущаю себя сильной".

Татьяна Костюк, бухгалтер:

"Я знаю, что мы выиграем войну, но цена будет очень большой".

В Украине долгожданное контрнаступление не принесло ожидаемых результатов. Российские войска продолжают занимать значительную часть территории, что отнимает много ресурсов и истощает боевой дух украинских войск.