В Украине готовятся к ударам российской армии по энергетической инфраструктуре, сообщил президент страны Владимир Зеленский, заметив, что теперь ВСУ будут не только защищать объекты энергетики, но и проводить ответные атаки.

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Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что украинские силы готовятся к осенне-зимней кампании РФ против Украины, в первую очередь к ударам по энергетической инфраструктуре страны.

В преддверии второй зимы с начала полномасштабного российского вторжения Зеленский заявил: "В этом году мы не только будем защищаться, но и отвечать".

По данным государственного сетевого оператора "Укрэнерго", прошедшая зима была ​​самой сложной в истории украинской энергосистемы: более 1200 ракет и беспилотников были выпущены россиянами по электростанциям.

В результате этих атак пострадала почти половина энергомощностей Украины.

С июня 2023 года ВСУ наносят удары по российской военной инфраструктуре, штабам и логистическим маршрутам в Крыму для уменьшения возможностей армии РФ использовать полуостров в качестве плацдарма и тыла для оборонительных операций на юге Украины.

Зеленский заявил, что российские военные осведомлены о намерениях Украины наносить удары по российской военной инфраструктуре в Крыму и РФ и отводят Черноморский флот от полуострова, а российскую авиацию перебрасывают дальше от российско-украинской границы, вероятно, в ответ на продолжающиеся украинские атаки по военно-морским и авиационным объектам России.