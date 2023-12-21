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Макрон встал на защиту Депардье

Актер Жерар Депардье позирует фотографам на 68-м международном кинофестивале в Каннах, 2015 г.
Актер Жерар Депардье позирует фотографам на 68-м международном кинофестивале в Каннах, 2015 г. Авторское право Thibault Camus/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
By Надежда Дрямина
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Французский президент напомнил о презумпции невиновности и выступил против лишения актёра ордена Почётного легиона.

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"Охотой на ведьм" назвал президент Франции разгоревшийся вокруг Жерара Депардье скандал. Он был вызван обвинениями в сексизме.

Отвечая на вопрос журналистов о том, стоит ли лишать знаменитого актёра ордена Почётного легиона, Эммануэль Макрон ответил отрицательно, напомнив о презумпции невиновности и отметив, что "Франция должна гордиться Депардье".

Позиция президента подрывает борьбу с насилием в отношении женщин, парировали критики.

**Эммануэль Макрон, президент Франции:
**_"Вопрос в том, стану ли я лишать ордена Почётного легиона артистов или официальных лиц, когда они говорят вещи, которые меня шокируют? Ответ - нет"_

На счету иконы французского кинематографа более 200 фильмов, и многочисленные обвинения в сексуализированном насилии. В 2020 году было начато расследование по делу об изнасиловании канадской актрисы Шарлотты Арнольд. Позже 13 женщин обвинили Депардье в домогательствах.

Шумихи добавил вышедший две недели назад документальный фильм о съёмках в Северной Корее в 2018 году. В нём 74-летний актёр отпускает непристойные шутки и произносит комментарии сексуального характера в адрес своих коллег и переводчицы. Недавно министр культуры назвал поведение Депардье "позорящим страну", выступив за его лишение высшей награды Франции, которой тот удостоился в 1996 году.

Сам он категорически отвергает обвинения. Семья Депардье опубликовала письмо, в котором назвала скандал следствием "заговора" и "коллективным безумием".

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