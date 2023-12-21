Стрельба в центре Праги: есть погибшие, стрелок "уничтожен"

By Euronews

Чешская полиция сообщает, что в результате стрельбы в центре Праги погибло "неопределенное" количество человек, есть и раненые.

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Чешская полиция сообщает, что в результате стрельбы в центре Праги погибло "неопределенное" количество человек, есть и раненые.

По имеющейся информации, стрельба произошла на философском факультете Карлова университета имени на площади Яна Палаха. Первоначально были сообщения, что стрельба раздалась в школе, которая расположена на той же площади.

Прибывший на место министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан сообщил чешскому общественному телевидению, что человек, открывший огонь, мертв.

По словам главы МВД, на месте происшествия нет другого стрелка, опасность миновала - но он призвал людей следовать указаниям полиции.

По словам мэра Праги Богуслава Свободы, философский факультет Карлова университета был эвакуирован. Полицейское управление сообщило, что площадь Яна Палаха оцеплена. Полиция также призвала людей покинуть прилегающие улицы и оставаться внутри.

Яна Постова, представитель пражской службы спасения, подтвердила, что многие люди получили ранения, но не сообщила других подробностей.