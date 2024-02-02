Беспрецедентное нападение на факультет искусств Карлова университета в Праге 21 декабря потрясло чешское общество и поставило вопрос о серьёзной перестройке системы безопасности.
Беспрецедентное нападение на факультет искусств Карлова университета в Праге 21 декабря потрясло чешское общество и поставило вопрос о серьёзной перестройке системы безопасности. Нападавший убил 14 человек, ранил 25, а затем покончил с собой.
Месяц спустя руководство одного из старейших университетов Европы, основанного Карлом IV в 1348 году, ищет оптимальный способ предотвратить подобные ситуации.
Именно поэтому меры безопасности в пражском университете должны быть гибкими, адаптированными к каждому зданию.
Руководство университета также намерено сделать дополнительный акцент на надлежащем реагировании кризисных служб сразу после возможного нападения или другой чрезвычайной ситуации.
"Конкретные меры по усилению безопасности в государстве, после нападения на Карлов университет в конце декабря, должны быть представлены министром внутренних дел в конце июня", передаёт из Праги специальный коррепсондент Euronews Иржи Скакель.