By Euronews

Беспрецедентное нападение на факультет искусств Карлова университета в Праге 21 декабря потрясло чешское общество и поставило вопрос о серьёзной перестройке системы безопасности.

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Беспрецедентное нападение на факультет искусств Карлова университета в Праге 21 декабря потрясло чешское общество и поставило вопрос о серьёзной перестройке системы безопасности. Нападавший убил 14 человек, ранил 25, а затем покончил с собой.

Месяц спустя руководство одного из старейших университетов Европы, основанного Карлом IV в 1348 году, ищет оптимальный способ предотвратить подобные ситуации.

Карлов университет насчитывает почти 190 зданий, некоторые из них совершенно новые: достроенные в прошлом году или достраиваемые в настоящее время. В то же время у нас есть здания такие, как Каролинум XIV века и другие, составляющие средневековое ядро университета Ота Слама менеджер по безопасности Карлова университета

Именно поэтому меры безопасности в пражском университете должны быть гибкими, адаптированными к каждому зданию.

Система раннего предупреждения, которую сейчас тестирует Карлов университет, способна отправлять SMS-сообщения и делать звонки всем,кто находится в заданном месте. Она может одновременно либо инициировать эвакуацию, либо блокировать людей в одном месте, либо выдавать другие инструкции о том, как вести себя в данный момент Ота Слама менеджер по безопасности Карлова университета

Руководство университета также намерено сделать дополнительный акцент на надлежащем реагировании кризисных служб сразу после возможного нападения или другой чрезвычайной ситуации.

"Конкретные меры по усилению безопасности в государстве, после нападения на Карлов университет в конце декабря, должны быть представлены министром внутренних дел в конце июня", передаёт из Праги специальный коррепсондент Euronews Иржи Скакель.