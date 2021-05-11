Трагедия в Казани: власти планируют ужесточить правила владения оружием

Следственный комитет РФ обещает установить причины трагедии в Казани, где жертвами стрельбы в школе стали девять человек - семеро детей и двое взрослых. Более двадцати получили ранения. После случившегося президент Владимир Путин поручил ужесточить правила оборота гражданского оружия. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков:

"Отдельное поручение было дано Золотову (главе Росгвардии) с тем, что бы срочно было проработано новое положение о видах оружия, которое может быть в гражданском обороте, может быть на руках у населения".

В больнице находятся 18 пациентов. Из них восемь с огнестрельными ранениями. Двое - в крайне тяжелом состоянии. Что пришлось пережить школьникам, страшно представить.

Салават Сулейманов, брат ученицы школы №175 в Казани: “Сестренка написала маме: "Кто-то стреляет. Страшно". Я быстрее поехал туда. Как я приехал, появилась полиция, скорая, пожарные. Потихоньку начали выводить детей. Мы были на связи с сестренкой. Она писала - "Очень страшно". Звонила. Наш класс не успел. Повезло, что учитель вышел, закрыл дверь. Ломились. Не зашли. Моей семье повезло, очень повезло. Соболезную..."

Нападение на школу совершил ее бывший выпускник Ильназ Галявиев. Он задержан. 19-летний парень заявил, что два месяца назад осознал себя Богом и начал всех ненавидеть. Злоумышленник использовал тот же вид оружие, что и "керченский стрелок" в 2018 году.