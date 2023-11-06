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В пяти из шести коллеблющихся штатов побеждает Трамп

Дональд Трамп
Дональд Трамп Авторское право Phelan M. Ebenhack/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
By Viktoria Sinkevich
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За год до выборов в США бывший президент Дональд Трамп (2017-2021 гг.) опережает действующего Джо Байдена по результатам опросов в пяти из шести ключевых, так называемых "колеблющихся" штатах, где на последних выборах победил президент-демократ

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За год до выборов в США бывший президент Дональд Трамп (2017-2021 гг.) опережает действующего Джо Байдена по результатам опросов в пяти из шести ключевых, так называемых "колеблющихся" штатах, где на последних выборах победил президент-демократ.

Согласно опросу, проведенного The New York Times и Сиенским колледжем, преимущество Трампа над Байденом составляет от трех до десяти процентных пунктов в Неваде, Джорджии, Аризоне, Мичигане и Пенсильвании. Байден лидирует с перевесом в два пункта в Висконсине.

Как подчеркивается, эти опросы отражают недоверие избирателей к Байдену, в частности, из-за его преклонного возраста и неудовлетворенности его работой с экономикой

По опросам NBC News, антирейтинг Джо Байдена в сентябре поднялся до 56%, что является самым большим значением за все время его президентства.

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