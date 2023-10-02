Трамп обрушился с критикой на генпрокурора Нью-Йорка

By Euronews

Бывший президент США Дональд Трамп лично прибыл на первое заседание суда по делу о мошенничестве. Политик не признает себя виновным и криткует генпрокурора Нью-Йорка.

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Экс-президент США Дональд Трамп принял участие в первом заседании суда в Нью-Йорке по гражданскому делу о мошенничестве.

Трампа обвиняют в том, что он завышал свое финансовое состояние до суммы, эквивалентной нескольким миллиардам евро, чтобы получать кредиты от банков и оформлять страховки.

Бывший американский лидер отрицает обвинения и утверждает, что дело имеет политическую подоплеку.

Дональд Трамп, экс-президент США:"У нас расистский генпрокурор, персонаж фильма ужасов. Она баллотировалась с обещанием, что доберется до Трампа, еще до того, как хоть что-то обо мне узнала. Она использовала это, чтобы баллотироваться в губернаторы. Она потерпела неудачу в своей попытке баллотироваться в губернаторы. В опросах она практически не набирала. Она сказала: "Хорошо, теперь я вернусь, чтобы снова добраться Трампа". И вот что мы имеем. Это афера, это мошенничество".

Генеральный прокурор штата Нью-Йорк демократ Летиция Джеймс, требует приговорить Трампа к штрафу в размере около 250 миллионов долларов и запретить ему вести бизнес в Нью-Йорке.

Летиция Джеймс, генпрокурор штата Нью-Йорк:"Мое послание очень простое. Каким бы могущественным человеком вы ни были, сколько бы денег, по вашему мнению, у вас ни было, никто не стоит выше закона. И это моя ответственность, мой долг и моя работа - обеспечивать соблюдение закона. Закон одновременно силен и хрупок, и сегодня в суде мы докажем свою правоту".

Судья по этому делу уже признал, что Трамп по одному из предъявленных ему исков совершил мошенничество, и рассматривает еще шесть обвинений. Ожидается, что судебный процесс может продлиться до декабря.