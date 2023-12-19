Новогодние праздники: пить осознанно, культурно и в меру

Рождество и Новый год с минимумом спиртного. Европейская молодёжь переходит к осознанному употреблению алкоголя или отказу от него.

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Рождество и Новый год - это время празднования: на работе, в кругу семьи, друзей... Продажи алкоголя в это время резко возрастают. Но всё больше и больше молодых людей переходят к "осознанному потреблению спиртных напитков": с пониманием того, что они пьют и в каком количестве.

"Это немного стыдно, неприятно - быть в такой ситуации, например, когда ты сильно пьян... Тебя могут снять на видео. Ролик может стать вирусным. Наверное, мы стали лучше осознавать, где и с кем находимся и что делаем", - рассуждает 26-летняя жительница Испании по имени Фернанда Галлегильос.

По данным ВОЗ, уровень эпизодического употребления алкоголя среди европейцев в возрасте до 25 лет с 2000 года снизился более чем на 10 пунктов. Алкоголь противоречит принципам здорового образа жизни, число адептов которого растёт. Молодые люди больше заботятся о своём физическом, психическом здоровье и репутации. Поэтому они чаще выбирают другие виды досуга.

"У меня дргие приоритеты в жизни. Например, я составляю план на утро. Выполнить его я вряд ли бы смогла, будь я в состоянии похмелья", - продолжает наша собеседница.

По статистике, 15% испанцев в возрасте до 24 лет вовсе не пьют спиртные напитки. Но социальное давление по-прежнему велико. Все крупные общественные мероприятия и народные гуляния сопровождаются распитием алкоголя.

"Моя отговорка всегда одна: я не пью по состоянию здоровья, поэтому меня больше никто не беспокоит", - объясняет девушка.

Хайме Веласкес, корреспондент Euronews:

"Осознанное употребление алкоголя — это глобальное явление, которое наводняет социальные сети хэштегами. Оно получило широкое распространение среди молодых людей".

Хосе Бласкес, Европейский университет в Мадриде:

"Это связано с социальными сетями и отзывами, "лайками", которые получают представители молодёжи. И эта положительная ответная реакция на "я не пил" или "я мало выпил" важна для них, потому что в качестве награды они получают одобрение подписчиков, людей, с которыми они общаются в соцсетях".

Открытие новых коктейль-баров свидетельствует об изменении тенденций потребления спиртного в сторону повышения качества и уменьшения количества. К тому же, заведения предлагают безалкогольные напитки на любой вкус. Потому что лучшая новогодняя ночь - это та, которую ты можешь запомнить.