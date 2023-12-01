Сегодня первый день декабря, и это может означать только одно: Рождество и Новый год приближаются, пора начинать обратный отчёт. Мы сделали подборку самых креативных на наш взгляд адвент-календарей.

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Адвент-календарь - это, своего рода, прелюдия к праздникам, он добавляет новогоднего настроения. В классических, традиционных - спрятаны лакомства, как правило, шоколадные. Но с каждым годом появляются всё более оригинальные и забавные варианты.ю Они придутся по нраву не только сладкоежкам.

Вот подборка лучших из них по версии Euronews Culture:

Музыкальный адвент-календарь Coppenrath Gramophone

Coppenrath Gramophone Musical Advent Calendar Fortum & Mason

Этот музыкальный адвент-календарь Gramophone добавит мелодий в вашу декабрьскую рутину. В нём 24 виниловые мини-пластинки. На каждой записана рождественская песня. Как же их прослушивать, спросите вы? Всё просто: комплект входит мини-проигрыватель пластинок. Чем не повод для радости?

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Адвент-календарь "Крепкий орешек"

Die Hard Advent Calendar Amazon

Да, это не самый рождественский фильм. Но какое же это удовольствие - наблюдать за тем, как Ганс Грубер падает с небоскрёба "Накатоми Плаза". Начинаем обратный отсчёт!

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Адвент-календарь кофейной лаборатории Onyx

Onyx Coffee Lab Advent Calendar Food52

Кофеманам на заметку. В 24 складными ящичках этого адвент-календаря ручной работы лежат пакетики с разными сортами цельнозернового кофе. Год выдался тяжёлым, надо проводить его как следует. Так что взбодритесь и ощутите вкусовой кайф.

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Канцелярский адвент-календарь "Друзья"

'Friends' Stationery Advent Calendar Amazon

В этом году мы потеряли нашего друга. Утрите слёзы, вспомните прибаутки Чендлера и вернитесь к работе - до рождественских каникул ещё далеко. С тематическими канцелярскими принадлежностями о знаменитом сериале 90-х трудиться будет явно веселее. А кто не любит хорошие канцелярские принадлежности?

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**Адвент-календарь "Доктор Кто" **

Doctor Who Tardis Advent Calendar Menkind

Доктор возвращается на экраны. Самое время для календаря, выполненного в форме культовой машины времени. В нём 24 коллекционных предмета на тему популярного сериала "Доктор Кто". Так что вперёд, allons-y!

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Адвент-календарь с секс-игрушками

Lovehoney Rose Sex Toy Advent Calendar Lovehoney

Кто сказал, что Рождество не может быть сексуальным? Рекомендуем этот роскошный сундучок, наполненный предметами, предназначение которых - доставлять удовольствие. Компания даже гарантирует вип-доставку прямо в руки (тем, кто боится косых взглядов соседей).

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Адвент-календарь напитков

Stag Design Miniatures Drinks Advent Calendar Etsy

Если вариант с кофе вам не по вкусу, хочется чего-то покрепче и погорячее, тогда этот календарь - то, что вам нужно. Проникнитесь духом самого праздничного месяца в году с помощью крепких напитков. Хорошей дегустации! Но, пожалуйста, не садитесь за руль.

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