Согласно обновленным данным Метеобюро Исландии, интенсивность извержения вулкана на полуострове Рейкьянес снизилась. Жители расположенного поблизости города Гриндавика эвакуированы, однако это природное явление привлекло на полуостров немало туристов.

РЕКЛАМА

Интенсивность извержения вулкана, начавшегося в ночь на вторник к юго-западу от столицы Исландии Рейкьявика, снижается, сообщает исландское Метеорологическое бюро. Длина трещины в вулкане, из которой течёт лава составляет около 4 километров.

Понаблюдать за извержением и потоками раскалённой лавы приехало немало туристов.

"Я очень рад, что могу быть здесь, в этом месте в это время, видеть это природное явление. (...) Это просто что-то из кино", - поделился впечатлениями приехавший специально посмотреть на извержение вулкана турист Роберт Дональд Форрестер.

"В этот раз происходит много всего. Это может коснуться и города. Он может оказаться под лавой, которая течет позади нас, так что... у меня немного смешанные чувства, если честно", - говорит живущий в Исландии экскурсовод Аэль Кермарек.

Жители расположенного неподалеку от вулкана рыбацкого городка Гриндавик эвакуированы. Знаменитый геотермальный курорт "Голубая лагуна" вновь закрыт.