Одесса: молебен у разрушенного храма. Зеленский: "Украине нужен небесный щит"

Верующие помолились у здания Спасо-Преображенского собора. Италия предложила помощь с реставрацией памятника архитектуры. "Это очередное нападение на территорию, находящуюся под защитой Конвенции о всемирном наследии", – заявили в ООН, осудив российские удары по центру Одессы.
"Помимо того, что война уносит жизни мирных жителей, она угрожает украинской культуре", – в ООН осудили российский ракетный удар по центру Одессу, в результате которого погибли двое, частично разрушен кафедральный собор.
В ЮНЕСКО подтвердили, что с начала полномасштабного вторжения ущерб нанесён как минимум 270 культурным и религиозным объектам по всей Украине. В расследовании российского издания "Вёрстка" говорится о почти 600 разрушенных храмах и религиозных центрах в ходе штурма украинских городов и сёл.
Глава ЮНЕСКО, француженка Одре Азуле, призвала Москву соблюдать международные конвенции о защите культурных ценностей и всемирного наследия.
Глава МИД Украины обвинил Россию в ведении осознанной кампании против украинского православия.
"Собор очень сильно повреждён внутри. Вы видите, что всё убранство фактически уничтожено. Уцелела только колокольня. Всё остальное нужно восстанавливать", –заявил Отец Мирослав, помощник настоятеля Спасо-Преображенского собора в Одессе.
Одесситы помогают городским службам убирать последствия атаки. В воскресенье верующие собрались на молебен у здания собора, богослужение прошло перед одной из уцелевших икон.
Премьер-министр Италии предложила Украине помощь с восстановлением, учитывая "уникальный опыт итальянцев в реставрационной отрасли".
В ходе налёта на центр Одессы повреждены десятки зданий. Атаки дронов и ракет на украинский юг участились после того, как Россия отказалась продлевать зерновую сделку.
В Твиттере Владимир Зеленский призвал партнёров обеспечить Украину системами ПВО, которые можно было бы развернуть по всей территории страны. "Полноценный небесный щит –__единственный способ победить российский ракетный террор", – заявил украинский лидер.
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