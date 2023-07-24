Одесса: молебен у разрушенного храма. Зеленский: "Украине нужен небесный щит"

Верующие помолились у здания Спасо-Преображенского собора. Италия предложила помощь с реставрацией памятника архитектуры. "Это очередное нападение на территорию, находящуюся под защитой Конвенции о всемирном наследии", – заявили в ООН, осудив российские удары по центру Одессы.

"Помимо того, что война уносит жизни мирных жителей, она угрожает украинской культуре", – в ООН осудили российский ракетный удар по центру Одессу, в результате которого погибли двое, частично разрушен кафедральный собор.

В ЮНЕСКО подтвердили, что с начала полномасштабного вторжения ущерб нанесён как минимум 270 культурным и религиозным объектам по всей Украине. В расследовании российского издания "Вёрстка" говорится о почти 600 разрушенных храмах и религиозных центрах в ходе штурма украинских городов и сёл.

Глава ЮНЕСКО, француженка Одре Азуле, призвала Москву соблюдать международные конвенции о защите культурных ценностей и всемирного наследия.

Глава МИД Украины обвинил Россию в ведении осознанной кампании против украинского православия.

Кулеба: "Россия – единственная угроза украинскому православию".

"Собор очень сильно повреждён внутри. Вы видите, что всё убранство фактически уничтожено. Уцелела только колокольня. Всё остальное нужно восстанавливать", –заявил Отец Мирослав, помощник настоятеля Спасо-Преображенского собора в Одессе.

Одесситы помогают городским службам убирать последствия атаки. В воскресенье верующие собрались на молебен у здания собора, богослужение прошло перед одной из уцелевших икон.

Премьер-министр Италии предложила Украине помощь с восстановлением, учитывая "уникальный опыт итальянцев в реставрационной отрасли".

В ходе налёта на центр Одессы повреждены десятки зданий. Атаки дронов и ракет на украинский юг участились после того, как Россия отказалась продлевать зерновую сделку.

В Твиттере Владимир Зеленский призвал партнёров обеспечить Украину системами ПВО, которые можно было бы развернуть по всей территории страны. "Полноценный небесный щит –__единственный способ победить российский ракетный террор", – заявил украинский лидер.