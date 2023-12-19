"Появился страх за свою жизнь". Украинским войскам не хватает бойцов

By Euronews, AFP

Ещё одна зима изнурительной войны, и ВСУ всё сложнее численно противостоять армии РФ, которая не привыкла комментировать свои – вероятно, огромные – потери.

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Спустя 22 месяца после начала российского вторжения украинская армия с трудом находит новобранцев для отправки на фронт, утверждают военные.

"Наши части недоукомплектованы, – говорит майор Александр Волков, командир батальона 24-й механизированной бригады. – Нам нужны мотивированные люди моложе 40 лет".

Это именно то преимущество, которое у России всегда было перед ВСУ: больше живой силы, а также возможность отправлять неограниченное число людей – независимо от их боеготовности – сражаться и умирать на фронте.

По данным Global Firepower на 2023 год, украинская армия насчитывает около 500 000 военнослужащих, 200 000 из которых – действующие военные. Для сравнения, в России примерно в четыре раза больше военнослужащих – 1 330 900 человек – и 250 000 резервистов, столько же, сколько и у Украины.

"Наше общество, вероятно, введено в заблуждение некоторыми СМИ, утверждающими, что у ВСУ всё прекрасно, что мы побеждаем врага и что победа уже близко, – отмечает Волков, – но всё не так просто. Враг действительно очень сильный, очень мощный. И мы делаем всё, чтобы его сдержать и победить".

Несмотря на значительные потери личного состава и техники, россияне отразили летнее контрнаступление ВСУ, и в настоящее время чувствуют, что держат линию фронта, о чем свидетельствуют недавние комментарии Владимира Путина по поводу хода войны.

Глава Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский, командующий войсками на восточном фронте, написал во вторник о попытках наступления россиян на купянском, лиманском и бахмутском направлениях. "Ситуация сложная. Нам приходится воевать в условиях превосходства врага как в вооружении, так и в количестве личного состава", – заявил украинский генерал, добавив, что "наибольшей ценностью для нас является жизнь наших воинов".

"У людей появился страх за свою жизнь"

По словам военных и чиновников, в то время как Украина продолжает бороться за свою свободу и целостность своей территории, всё меньше солдат пополняют ряды вооружённых сил.

В начале войны "всё происходило на адреналине, все были в какой-то экзальтации, все рвались в бой, – говорит командир роты лейтенант Игорь Прокопяк. – Но со временем всё изменилось. У людей появился доступ к социальным сетям, они увидели ужасную, жестокую сторону войны. Первоначальный адреналин улетучился, мозг включился, у людей появился страх за свою жизнь".

Средний возраст солдат на фронте увеличился: по словам Волкова, 40% личного состава его подразделения – люди в возрасте 45 лет и старше. Те, кто прослужил на фронте два года, выдохлись, но их не заменяют из-за отсутствия новобранцев.

В конце ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна будет реформировать практику призыва в армию, сотрудничая с коммерческими компаниями по набору персонала, в попытке укрепить свои боевые силы.

"Путин должен проиграть"

Лондон и Париж будут поддерживать Украину "столько, сколько потребуется", заявил во вторник глава британской дипломатии Дэвид Кэмерон в ходе своего визита во Францию.

"Я не сомневаюсь, что Путин проиграет войну, и очень важно, чтобы так и произошло, – заявил он.

Первым актом [путинского поражения] была ошеломляющая неспособность России достичь своих целей. Вторым актом стало столь же ошеломляющее сопротивление украинцев, которые отбросили россиян. Сейчас разворачивается третий акт, он более сложный. Четвёртый акт ещё предстоит написать, и мы должны позаботиться о правильной концовке. Дэвид Кэмерон министр иностранных дел Великобритании

Его французская коллега Катрин Колонна подчеркнула, что в плане помощи Украине Франция и Великобритания идут "рука об руку".

"Мы надеемся, что это сотрудничество будет и дальше укрепляться. На карту поставлена не только судьба Украины, но и безопасность всего европейского континента", – добавила она.

Стабильная поддержка союзников Украины считается решающей для способности страны продолжать борьбу с российским вторжением. Дальнейшая финансовая и военная помощь со стороны США в настоящее время заблокирована в Конгрессе, а на прошлой неделе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокировал многомиллиардный пакет помощи Киеву со стороны ЕС.