Выборы в Сербии: оппозиция против Вучича

Сербия выйдет в воскресенье на досрочные парламентские выборы. Оппозиция бросает вызов правящей коалиции во главе с партией президента Вучича.

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Избирательные участки в Сербии откроются в это воскресенье для голосования на досрочных парламентских выборах - пятых за последнее десятилетие. Оппозиция бросает вызов правящей коалиции во главе с Сербской прогрессивной партией (СПП) президента-популиста Александра Вучича на фоне политической и социальной напряженности по поводу управления страной.

Изначально выборы были запланированы на 30 апреля 2026 года, но Вучич назначил голосование сейчас из политических соображений. Он выиграл президентские выборы 2022 года, набрав около 60% голосов, и теперь, не будучи кандидатом, возглавляет Сербскую прогрессивyую партию.

Восемь разнородных оппозиционных и проевропейских партий и движений впервые объединились в коалицию "Сербия против насилия" (СПН).

Также в воскресенье пройдут выборы и в местные органы власти, и опозиция надеется завоевать столичную мэрию. В случае успеха это будет символическая победа над системой правления Вучича, который был премьер-министром с 2014 по 2017 годы, а с 2017-го стоит во главе государства.

Последние опросы, проведённые на этой неделе, прочат правящей коалиции, сформированной Сербской прогрессивной партией и социалистами, около 40% голосов, а оппозиционному блоку во главе с Партией свободы и справедливости Драгана Джиласа - около 26%. Но при этом 43% процента опрошенных против 38,7% считают, что власть в стране пора менять.