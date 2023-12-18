76-летнего Джимми Лая обвиняют в организации и финансировании массовых антиправительственных демонстраций. Ему грозит пожизненное заключение.

РЕКЛАМА

В Гонконге начинается новый судебный процесс над медиамагнатом Джимми Лаем.

76-летнему гражданину Великобритании предъявлены обвинения в нарушении закона о национальной безопасности. Ему грозит пожизненный срок.

Лай основал ныне закрытый китаеязычный таблоид Apple Daily, который часто критиковал Пекин и поддерживал масштабное протестное движение, охватившее Гонконг в 2019 году.

В данный момент бизнесмен уже отбывает тюремный срок по трем разным делам - о мошенничестве и организации протестов.