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В Гонконге начинается новый судебный процесс над медиамагнатом Джимми Лаем

Джимми Лай, архивное фото
Джимми Лай, архивное фото Авторское право Vincent Yu/Copyright 2020 The AP. All rights reserved.
By Euronews Digital
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76-летнего Джимми Лая обвиняют в организации и финансировании массовых антиправительственных демонстраций. Ему грозит пожизненное заключение.

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В Гонконге начинается новый судебный процесс над медиамагнатом Джимми Лаем.

76-летнему гражданину Великобритании предъявлены обвинения в нарушении закона о национальной безопасности. Ему грозит пожизненный срок.

Лай основал ныне закрытый китаеязычный таблоид Apple Daily, который часто критиковал Пекин и поддерживал масштабное протестное движение, охватившее Гонконг в 2019 году.

В данный момент бизнесмен уже отбывает тюремный срок по трем разным делам - о мошенничестве и организации протестов.

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