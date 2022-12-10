Окружной суд Гонконга приговорил миллиардера Джимми Лая к 5 годам и 9 месяцам заключения по делу о мошенничестве. Его осудили за размещение консалтинговой фирмы в офисе медиакомпании Next Digital. Защита настаивает, что это делалось для удобства. Следствие считает это умышленным сокрытием бизнеса.

Это не первое уголовное дело против Джимми Лая. Ранее его приговорили к 20 месяцам тюрьмы по обвинению в организации беспорядков.