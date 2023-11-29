Завершается крупнейший процесс по делу о нацбезопасности в Гонконге

By Euronews

На скамье подсудимых - 47 оппозиционных активистов, все они обвиняются в "заговоре с целью подрыва государственной власти", им грозят пожизненные сроки. 31 из них признал свою вину.

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Крупнейший в истории Гонконга судебный процесс по делу о национальной безопасности приступил к заключительным прениям сторон.

На скамье подсудимых - 47 оппозиционных активистов, все они обвиняются в "заговоре с целью подрыва государственной власти". 31 из них признал свою вину.

Это связано с их поддержкой неофициальных первичных выборов в 2020 году, чтобы составить короткий список кандидатов от оппозиционного лагеря в законодательный орган города.

Это преступление грозит пожизненным заключением в соответствии с масштабным законом о нацбезопасности, принятым в отношении Гонконга Пекином после массовых протестов.