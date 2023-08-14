В Гонконге смягчили обвинения диссидентам за протесты -2019

Семи осужденным за участие в несанкционированных протестах летом 2019 года сняли часть обвинений.

Апелляционный суд Гонконга снял часть обвинений с семи известнейших оппозиционеров, которые участвовали в несанкционированных протестах 2019 года против влияния Пекина. В семерке осужденных - медиамагнат Джимми Лай, Мартин Лим, основатель Демартии Гонконга, и известный адвокат Маргарет Нг.

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Судья Эндрю Макрей заявил, что снимает с них обвинения в организации протестов, сохранив вынесенный ранее вердикт, касающийся участия в несанкционированных акциях.

Поводом для них стал план местных властей принять закон об экстрадиции правонарушителей материковому Китаю.