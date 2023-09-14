Европарламент считает Лукашенко военным преступником

By Euronews

Европарламент призывает МУС выдать ордер на арест белорусского лидера Лукашенко. Законодатели сочли его причастным к военным преступлениям в Украине

Европарламент призывает МУС выдать ордер на арест белорусского лидера Лукашенко. Законодатели сочли его причастным к военным преступлениям в Украине.

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Европарламент признал белорусского лидера Александр Лукашенко соучастником президента России Владимира Путина в совершении военных преступлений в Украине. В резолюции, принятой европейскими законодателями, они призывают Международный уголовный суд выдать ордер на его арест.

Отмечается, что Лукашенко, "способствовал неоправданной агрессивной войне России" и, следовательно, несет "прямую ответственность за разрушения и ущерб, причиненные Украине".

Нынешние белорусские власти обвиняются также в причастности к насильственной депортации украинских детей с территорий, временно оккупированных российскими войсками, в так называемые "оздоровительные лагеря", где их подвергают принудительной русификации. По данным, указанным в резолюции, в Беларусь были доставлены более 2 150 детей.

Среди тех, кого МУС объявил в розыск по этому делу - уполномоченная по делам детей России Мария Львова-Белова, обвиняемая в незаконном вывозе украинских детей в РФ.

Европарламент таким образом выступил за применение зеркальных санкций против Беларуси, аналогичных тем, которые ЕС ввёл против России.