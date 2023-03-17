Репрессии против СМИ Беларуси: руководительниц портала Tut.by приговорили к 12 годам тюрьмы

Суд в Минске в пятницу приговорил двух руководительниц независимого новостного сайта Tut.by к 12 годам лишения свободы на фоне волны репрессий, организованных в Беларуси режимом Александра Лукашенко.

Главный редактор портала 45-летняя Марина Золотова и генеральный директор 54-летняя Людмила Чекина были приговорены после закрытого судебного процесса, который длился более двух месяцев.

"Приговор нашим коллегам - это жестокая месть за то, что они доносили правду до белорусов с помощью Tut.by", - говорится в заявлении Белорусской ассоциации журналистов.

Марину Золотову и Людмилу Чекину обвинили в уклонении от уплаты налогов и разжигании социальной вражды. Эти обвинения были названы "абсурдными" неправительственной организацией "Репортеры без границ".

Женщины появились на оглашении приговора в стеклянной камере, отведенной для подсудимых. Они были арестованы в мае 2021 года и с тех пор находятся за решеткой.

Пятничный приговор является символом безжалостного подавления Лукашенко любой критики его режима с тех пор, как массовое протестное движение развернулось против него в 2020 году.

В течение нескольких недель сайт Tut.by освещал протесты, в ходе которых десятки тысяч людей вышли на улицы Минска и других городов, чтобы осудить очередное объявление президентом страны Александра Лукашенко, который находится у власти уже три десятилетия.

В последние месяцы несколько видных деятелей оппозиции и гражданского общества были приговорены к длительным тюремным срокам.

В начале марта лидер оппозиции в изгнании Светлана Тихановская была заочно приговорена к 15 годам лишения свободы после процесса, который она назвала судебным "фарсом".

Несколькими днями ранее активист Алесь Беляцкий, один из лауреатов Нобелевской премии мира 2022 года и деятель демократического движения в Беларуси, был приговорен к 10 годам лишения свободы.

По данным белорусской правозащитной организации "Вясна", по состоянию на 1 марта в Беларуси насчитывался 1 461 политический заключенный.