Собор Парижской Богоматери украсил новый флюгер

Новое украшение шпиля Нотр-Дама стилизовано в виде феникса, который олицетворяет возрождение собора после разрушительного пожара 2019 года.

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Шпиль собора Парижской Богоматери получил нового петушка. Золотая фигурка-флюгер была спроектирована архитектором Филиппом Вильневом и установлена в субботу на высоте 96 метров.

Новое украшение шпиля Нотр-Дама стилизовано в виде феникса, который символизирует возрождение собора после разрушительного пожара 2019 года. Петуха благославил архиепископ Парижский Лоран Юльриш.

Прежний флюгер, который был установлен на шпиль в позапрошлом веке, был найден после пожара среди обломков. Однако фигурку сочли слишком поврежденной, чтобы ее можно было должным образом восстановить. Так что теперь ее можно увидеть в Национальном музее французских памятников в Париже.

Галльский петух считается одним из национальных символов Франции.