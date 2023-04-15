Четыре года со дня пожара: в Нотр-Даме восстанавливают шпиль

Euronews

15 апреля исполнилось четыре года со дня пожара в соборе Парижской Богоматери, и работы по его восстановлению — в самом разгаре.

Следующий пункт ремонта — установка 96-метрового шпиля. Он будет таким же, как в XIX веке. Детали его основания уже привезли к собору: они весят более тонны, а длина каждой составляет восемь метров. Соединив их, мастера получат крестовину, на которой впоследствии и будет установлен шпиль.

"Мы видели, как шпиль, рама, крыша исчезли. Мы видели, как всё обратилось в пепел, а теперь в Нотр-Дам возвращаются дерево и этот самый символичный элемент. Шпиль будет установлен к октябрю", — говорит главный архитектор проекта Филипп Вильнев.

Ожидается, что Нотр-Дам вновь откроется для публики к декабрю 2024 года. При этом, по словам французских властей, реставрационные работы, вероятно, продолжатся и в 2025 году, уже после открытия собора.

Причина пожара в соборе Парижской Богоматери до сих пор не установлена, расследование продолжается.