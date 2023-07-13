Франция: поиски пропавшего Эмиля вскоре завершатся

Euronews

На юго-востоке Франции пятый день ищут двухлетнего Эмиля, который пропал, когда проводил выходные у бабушки и дедушки в горной деревне. Поисковая операция должна завершиться в четверг.

Где Эмиль?

В департаменте Альпы Верхнего Прованса на юго-востоке Франции завершаются поиски Эмиля, за которыми следит вся страна. Двухлетний мальчик пропал в прошлую субботу, когда проводил выходные у бабушки и дедушки в горной деревне О-Верне. В доме находилось около десяти родственников, но никто из них не знает, что произошло.

В последний раз ребенка видели соседи, когда он в одиночестве шел по улице.

Эмиля ищут более 50 полицейских и более 300 волонтеров, но, как заявил прокурор региона Реми Авон, за пять дней правоохранителям не удалось обнаружить ничего, что указывало бы на местонахождение мальчика.

Поиски должны завершиться днем в четверг.