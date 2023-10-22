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Джорджа Мелони: один год у власти

Джорджа Мелони, премьер-министр Италии
Джорджа Мелони, премьер-министр Италии Авторское право Gregorio Borgia/Copyright 2022 The AP. All rights reserved
By Euronews
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По просьбе Euronews эксперты дали оценку первого года правления премьер-министра Джорджи Мелони.

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Ровно год назад в Италии к присяге было приведено правительство Джорджи Мелони, самое правое за послевоенную историю страны. 

Мелони привела к власти ультраправая партия "Братья Италии" с неофашистскими корнями, что вызвало обеспокоенность среди европейских демократий. Удалось ли Мелони за прошедший период разрушить сложившийся вокруг нее нарратив?

Джанфранко Пеллигрино, профессор политической философии, Университет Луиса Гвидо Карли, Рим:"Конечно, у нее была попытка освободиться от неофашистского ярлыка. Однако эта попытка кажется успешной лишь частично".

Внутрення политика Джорджи Мелони, считают эксперты, явно соответствовала ее крайне правой идеологии.

Джанфранко Пеллигрино:"Наиболее значимыми с точки зрения гражданских прав стали три меры: признание экстракорпорального оплодотворения универсальным преступлением, отказ от автоматического признания префектами детей, рожденных за рубежом в результате суррогатного материнства, и введение других мер, связанных с рождаемостью. Мелони четко дала понять, что женщины, имеющие более двух детей, вносят определенный вклад в развитие общества. Существует представление о том, что естественная семья, возникшая из гетеросексуального союза, является основной ячейкой общества. Однополые же пары, неполные семьи или люди, решившие не заводить детей, подвергаются, следуя этой логике, дискриминации, и считаются государством менее ценными".

Что касается внешней политики, в этой сфере Мелони стремилась с одной стороны, дистанцироваться от евроскептиков, с другой, поддерживать теплые отношения со странами, где сильны крайне правые.

Сесилия Соттилотта, профессор политических наук, Университет для иностранцев в Перуджи:"Ее основной задачей было укрепить заслуживающий доверия имидж, отличный от того, который преподносят международные СМИ. Ситуацию можно описать так: Италия нуждается в Европе так же, как Европа нуждается в Италии. Поэтому Мелони пришлось найти способ работать с европейскими институтами. Европейским институтам, в свою очередь, пришлось приложить усилия, чтобы работать с Мелони".

Схожая двойственность была очевидна и в миграционной политике главы итальянского правительства.

Маурицио Амброзини, профессор социологии, Миланский университет:"Щедрый прием, оказанный украинцам - неординарный случай проявления двойных стандартов в вопросах миграции и предоставления убежища, когда люди, бегущие от войн в Афганистане, Сирии и других странах Юга или Африки не приветствуются, не радуют, и не вызывают чувства солидарности".

Как в двух словах можно охарактеризовать первые двенадцать месяцев правления Джорджии Мелони?

Маурицио Амброзини:"Мне кажется, этот год был отмечен регрессом в области соблюдения прав человека и проявлении солидарности".

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