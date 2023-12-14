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Ночной налёт российских дронов на Одессу: сбиты более 40 "Шахедов"

Украинские спасатели возле жилого дома, поврежденного в результате атаки беспилотника в Одессе.
Украинские спасатели возле жилого дома, поврежденного в результате атаки беспилотника в Одессе. Авторское право HANDOUT/AFP or licensors
By euronews и AFP
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Власти Украины заявили, что 41 из 42 беспилотников со взрывчаткой, запущенных Россией на ее территорию за ночь, были сбиты. Новый воздушный удар свидетельствует о растущем натиске Москвы в ее войне против Украины.

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В заявлении украинских ВВС, опубликованном в Telegram, говорится: "Уничтожен 41 беспилотник со взрывчаткой "Шахед+" из общих "42 зафиксированных".

Согласно этому источнику, Россия вела огонь "волнами" с трех направлений со своей территории, нацеливаясь "в основном на Одессу", крупный украинский порт на юге страны.

По данным местной военной администрации, одиннадцать человек получили ранения, в том числе трое детей, и 11 зданий были повреждены.

Российская армия также выпустила ракеты С-300 в направлении Херсонской и Николаевской областей, также на юге. О последствиях этих ударов украинские ВВС не сообщили.

Этот последний по времени налёт российских беспилотников произошел через день после того, как в результате ночного удара баллистическими ракетами РФ по Киеву ранения получили 53 человека, печальный рекорд численности пострадавших в украинской столице за последние месяцы.

После забуксовавшего летнего контрнаступления Киев перешел в оборону, тем более что Запад пока не может чётко определиться с тем, какую политическую, военную и финансовую поддержку оказать украинскому союзнику.

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