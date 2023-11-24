Смертоносные обстрелы Херсонщины

By Euronews

Украина обвиняет Россию в преднамеренной атаке на мирных жителей: в результате обстрела в Херсонской области погибли люди. В оккупированной Запорожской области убит российский журналист.

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По меньшей мере 3 человека убиты и 5 ранены в результате массированного российского обстрела села Чернобаевки в окрестностях Херсона. МВД Украины сообщило, что в результате удара кассетными боеприпасами были повреждены более 60 жилых и хозяйственных построек.

Украинские СМИ утверждают, что российская армия намеренно атаковала мирных жителей, и что только бдительность предотвратила повторение трагедии в селе Гроза 5 октября, когда российский удар по траурному собранию унес жизни 52 человек.

В Москве коллеги скорбят по военному корреспонденту канала "Россия 24" Борису Максудову. Он был ранен в среду после обстрела Украиной оккупированной Запорожской области и скончался от ран в четверг. Опубликовано последнее видео Максудова, на котором он идет по полю, говоря, что "спрятаться здесь практически невозможно". Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал отсутствие европейской реакции на смерть журналистов доказывает "двойные стандарты".

В Ростове-на-Дону гражданин Украины Дмитрий Голубев приговорен к 18 годам лишения свободы за "совершение акта международного терроризма": его признали виновным во взрыве отделения полиции в оккупированном Мелитополе и планировании еще двух взрывы в оккупированных районах Запорожской области.

Украинская госкомпания "Укрэнерго" призвала экономить электроэнергию, так как в последнее время с приходом холодного сезона потребление электроэнергии растет. В Минэнерго заявили, что 22 ноября был отмечен дефицит электроэнергии; до сих пор это компенсировалось приобретением власти у соседних стран. В министерстве не исключили "плановые отключения электроэнергии", если ухудшение погодных условий будет сопровождаться российскими ударами по инфраструктуре, как это произошло год назад.